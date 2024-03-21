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22:44, 21 марта 2024Мир

Во Франции высмеяли Макрона из-за его фотографий

Филиппо: весь мир смеется над фотографиями Макрона с боксерской грушей
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Над президентом Франции Эммануэлем Макроном смеются во всем мире из-за опубликованной фотографии, на которой он боксирует с грушей. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Германия, Бельгия, Австрия… Во всем мире смеются над Макроном и его фотографиями», — написал Филиппо, назвав президента «униженным» и «смешным». «Но ему, видимо, это нравится!» — предположил политик.

По мнению политика, отставка Макрона стала жизненной необходимостью для имиджа Франции и ее репутации на мировой арене.

Ранее The Times, обратив внимание на снимки Макрона с боксерской грушей, заподозрило французского лидера в подражании президенту России Владимиру Путину, который фотографировался во время занятий дзюдо и верхом на коне.

Над снимками Макрона также поиронизировали пользователи соцсети X. Они заподозрили, что Макрон попытался скопировать кадр из черно-белого фильма «Бешеный бык» с участием актера Роберта де Ниро. В этой сцене его герой наносит удар сопернику по рингу.

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      Марина Совина
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