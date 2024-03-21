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07:32, 21 марта 2024Забота о себе

Врач рассказала об особенностях необычного оргазма у мужчин и женщин

Фото: Jan Kopřiva / Unsplash

Соски у женщин и мужчин являются эрогенной зоной, а их стимулирование может приводить к оргазму, рассказала терапевт Филиппа Кей. Ее слова приводит издание The Sun.

По словам доктора Кей, некоторые люди могут получать так называемый сосковый оргазм без стимуляции половых органов. Она объяснила, что во время прикосновения к соскам высвобождается гормон окситоцин, запускающий активность мозга в той же зоне, что и при стимуляции гениталий.

Также Кей раскрыла еще один необычный факт о сосках. По ее словам, их возбуждение невозможно контролировать. «В сосках много нервных окончаний, реагирующих на стимуляцию. Соски могут реагировать на все — прикосновение, изменение температуры — и увеличиваться в размерах», — отметила она.

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Под ареолой находятся гладкие мышцы, которые сокращаются, когда человеку холодно. При этом кожа натягивается, приподнимая соски. Любая форма прикосновения, даже прикосновение одежды к соску, может вызвать аналогичную реакцию, заключила терапевт.

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      Алиса Дмитриева
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