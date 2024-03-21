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17:25, 21 марта 2024Мир

Захарова назвала причину отказа Борреля отправить войска на Украину

Захарова о словах Борреля про отправку войск ЕС на Украину: мертвые не умирают
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Отказ главы евродипломатии Жозепа Борреля отправить войска стран ЕС на Украину вызван тем, что «мертвые не умирают». Такую причину назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала слова Борреля о планах президента Франции Эммануэля Макрона по возможной отправке контингента на Украину. Представитель ЕС заявил, что войска стран объединения не будут «умирать за Донбасс».

«Потому что мертвые не умирают дважды», — написала пресс-секретарь МИД.

Ранее Боррель раскритиковал в ходе саммита ЕС в Брюсселе планы отправки европейских солдат на Украину. По его словам, европейские политики не должны пугать граждан неизбежностью войны.

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      Виктория Кондратьева
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