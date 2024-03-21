Женщинам назвали способы раскрепоститься во время секса

Перестать стесняться своего тела женщине помогут комментарии о ее внешности от партнера, родных и друзей, считает сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева. Главные способы раскрепоститься в постели специалистка назвала «Ленте.ру».

Как считает Мурзагалиева, чтобы обрести уверенность в себе, необходимо осознать, что любой человек и его тело уникальны. В этом помогут искренние комментарии о внешности женщины, которые она может получить от партнера, коллег, родителей и друзей.

Сексолог посоветовала задать близким людям вопросы наподобие: «Как вы видите меня со стороны? Есть ли у меня лишний вес, на твой взгляд? Что мне стоит изменить в моем внешнем виде? Стоит ли мне стесняться себя и своего тела?» Это простое упражнение, но очень эффективное, подчеркнула специалистка. «Как только получите все ответы, зафиксируйте совпадающие и больше всего откликающиеся. На них и стоит обратить внимание», — заявила она.

Еще один совет Мурзагалиевой — постараться понять, что именно не устраивает во внешности и насколько эти недостатки реальны. Если никаких проблем нет, значит, женщине не хватает уверенности в себе и ощущения себя значимой и важной. Исправить это, по словам специалистки, поможет одно простое упражнение.

Распечатайте свое самое лучшее фото, поставьте его на заставку телефона и каждый день себе проговаривайте, что вы прекрасны, стройны и с вами все хорошо. Таким образом вы будете формировать новое мышление о себе. Сначала будет казаться, что ничего не происходит, но со временем вы почувствуете, что в действительности стали считать себя красивым и привлекательным человеком Алина Мурзагалиева сексолог

Также сексолог посоветовала женщинам, которые хотят чувствовать себя в постели увереннее, использовать красивое нижнее белье или костюмы для эротических игр. Это не только придает женщине шарма и скрывает недостатки, но и сильно возбуждает и будоражит фантазии партнера, объяснила Мурзагалиева.

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