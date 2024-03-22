Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась топлес перед подготовкой к фотосессии. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 27-летняя манекенщица (на момент написания новости была удалена) предстала в белом хлопковом халате, который был распахнут. При этом звезда демонстрировала обнаженную грудь, декорированную многочисленными стразами.

Вдобавок Хадид сделали укладку с низким пучком и нанесли на волосы блестки. Кроме того, на лице модели был макияж с серебряными тенями и графическими стрелками.

Ранее в марте Белла Хадид снялась в облегающем платье без бюстгальтера для Vogue. Она предстала перед камерой, стоя на лошади. Визажисты решили сделать акцент на естественную красоту знаменитости, нанеся на лицо минимальное количество косметики.