Обнаружена неэффективная черная дыра

arXiv: в центре квазара обнаружили неэффективную черную дыру

Астрономы обнаружили неэффективную сверхмассивную черную дыру, которая не оказывает значительного влияния на родительскую галактику. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Черная дыра, масса которой в четыре миллиарда раз больше массы Солнца, находится в центре H1821+643 — квазара, находящегося на расстоянии около 3,4 миллиарда световых лет от Земли. Она активно поглощает вещество, порождая высокий уровень высокоэнергетической радиации и релятивистские струи.

Для наблюдения за черной дырой и ее окрестностями был использован космический рентгеновский телескоп Chandra. Оказалось, что плотность газа возле черной дыры в центре галактики намного выше, а температура газа намного ниже, чем в более удаленных регионах. Такая картина ожидается, если приток энергии от черной дыры очень мал или вовсе отсутствует и не препятствует охлаждению и сгущению газа вблизи себя.

Однако ученые полагают, что нынешнее состояние центра галактики не будет длиться долго. В конечном итоге быстрое поглощение топлива черной дырой должно увеличить мощность ее струй и сильно нагреть окружающий газ. Тогда рост черной дыры и ее галактики должен резко замедлиться.