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15:49, 22 марта 2024Из жизни

Невеста не получила от жениха обещанные деньги и сделала аборт

В Китае невеста сделала аборт, когда жених не заплатил ей 2,8 миллиона рублей

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

В Китае женщина прервала беременность на пятом месяце после того, как жених не заплатил ей обещанный выкуп за невесту. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

35-летняя жительница провинции Фуцзянь по фамилии Тинтин познакомилась с мужчиной по фамилии Лян в августе 2023 года. Спустя два месяца она обнаружила, что беременна. Лян согласился жениться на ней и пообещал заплатить традиционный выкуп, который назначает семья невесты. В его случае он составлял 220 тысяч юаней (2,8 миллиона рублей).

Лян заверил Тинтин, что у него есть деньги, но получить их в банке можно лишь в декабре. Невеста предложила ему пока заплатить только часть и сразу же зарегистрировать брак, однако он отказался. В декабре Тинтин также не получила выкуп. Пока Лян искал новые отговорки, она узнала, что предназначавшиеся ей средства пойдут на ремонт в доме его матери. После этого Тинтин решила расстаться с женихом и сделала аборт.

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Случившееся вызвало противоречивую реакцию в китайских соцсетях. «Аборт был верным выбором, иначе страдали бы и она, и ребенок», — цитирует South China Morning Post один из показательных комментариев. «Выкуп за невесту слишком огромный, правда же?» — говорится в другом.

Выкуп невесты — древняя традиция, которая сохранилась в некоторых странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Океании. В Китае родственники невесты, как правило, требуют за согласие на брак 200 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей) и квартиру. В России и во многих странах Европы был распространен противоположный обычай: семья жениха ожидала, что у невесты будет приданое.

В 2018 году сообщалось, что родственники жителя китайской провинции Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп. Они утверждают, что никогда не видели жениха, который так легко отделался бы.

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      Олег Парамонов
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