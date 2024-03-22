Выявлена новая опасность COVID-19

Nature Human Behavior: COVID-19 повышает риск психических расстройств

Ученые выявили новую опасность COVID-19 для психического здоровья. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior.

Специалисты проанализировали данные участников Британского биобанка — долговременного исследования, в котором изучался соответствующий вклад генетической предрасположенности и воздействия окружающей среды на развитие заболеваний. Когорта была разделена на три группы: инфицированные SARS-CoV-2 (26 101 человек), люди без инфекции в настоящее время (380 337) и контрольная группа до пандемии (390 621 участник).

Оказалось, что у инфицированных участников был более высокий риск последующего развития различных проблем с психическим здоровьем, включая психотические расстройства, расстройства настроения, тревожность, употребление алкоголя и нарушения сна. Этот риск был еще выше у лиц, госпитализированных из-за COVID-19.

Однако риски были снижены у полностью вакцинированных лиц, что подчеркивает защитный эффект вакцинации против развития новых психических расстройств и прогрессирования существующих.