Science Advances: открыт новый вид гигантских древних дельфинов

Палеонтологи Цюрихского университета объявили об открытии нового вида древних пресноводных дельфинов в перуанском регионе Амазонки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Размер водного млекопитающего, названного Pebanista yacuruna, составлял от трех до 3,5 метра. Окаменелые останки были датированы 16 миллионами лет назад. Этот вид дельфинов, отличающийся гигантскими размерами, принадлежал к группе Platanistoidea, живших в Мировом океане, начиная от 24 миллионов лет назад. Часть млекопитающих переселилась в богатые пресноводные экосистемы прото-Амазонии и адаптировалась к новым условиям.

В то время большая часть амазонской равнины была покрыта обширной системой озер и болот, называемой Пебас. Этот ландшафт включал водные, околоводные и наземные экосистемы и простирался на территории нынешней Колумбии, Эквадора, Боливии, Перу и Бразилии. Около десяти миллионов лет назад Пебас начала уступать современной Амазонии, что привело к исчезновению местообитаний древних пресноводных дельфинов.

Pebanista yacuruna имел развитые лицевые гребни — специализированные костные структуры, связанные с эхолокацией, что позволяло им ориентироваться в мутной пресноводной воде. Удлиненная морда со множеством зубов позволяла дельфину охотиться на рыбу подобно современным видам речных дельфинов.