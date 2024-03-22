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00:17, 22 марта 2024Мир

Еврокомиссию призвали подготовить новые санкции против Белоруссии и Ирана

Лидеры ЕС призвали ЕК подготовить новые санкции против Белоруссии, Ирана и КНДР
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран и правительств Европейского союза (ЕС) призвали Еврокомиссию подготовить новые санкции в отношении Белоруссии, Ирана и Северной Кореи за якобы поддержку России. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, пишет ТАСС.

Отмечается, что Евросоюз введет существенные санкции против Ирана, если страна поставит России баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начал подготовку 14-го пакета санкций против России. Одной из его целей станет усиление борьбы с обходом ранее введенных ограничений. Предыдущий, 13-й пакет санкций, был утвержден 23 февраля, на вторую годовщину начала боевых действий на Украине.

21 марта президент Литвы Гитанас Науседа назвал условие для остановки санкционной войны против России. По его словам, Евросоюз должен продолжить усиливать политику санкций, пока Россия «не остановит свою агрессию».

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      Марина Совина
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