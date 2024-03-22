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13:23, 22 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала более 30 пособников террористов ИГИЛ в Ингушетии

В Ингушетии сотрудники ФСБ задержали более 30 пособников террористов из ИГИЛ

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ

Сотрудники ФСБ задержали более 30 пособников террористов из «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), нейтрализованных в Карабулаке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным телеканала, у них были изъяты оружие и взрывное устройство.

Контртеррористическая операция, в ходе которой были ликвидированы шесть боевиков, была проведена в начале марта в ингушском городе Карабулак.

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      Олеся Мицкевич
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