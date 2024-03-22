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17:44, 22 марта 2024Спорт

Футболиста украинского клуба оштрафуют за лайк поста о победе сборной России

«Шахтер» оштрафует игрока Тоирова за лайк под постом о победе России над Сербией

Кадр: «ФК АТЫРАУ / FC ATYRAU» / YouTube

Украинский клуб «Шахтер» оштрафует футболиста Хусрава Тоирова за лайк под постом о победе сборной России над Сербией в товарищеском матче. Об этом сообщает Football24.ua.

Таджикистанского полузащитника лишат месячной зарплаты, которая, по данным источника, составляет 300 тысяч гривен (около 700 тысяч рублей). В команде поведение игрока назвали недопустимым и позорным, а также заявили, что деньги будут направлены на нужды армии.

21 марта сборная России на своем поле одержала разгромную победу над командой Сербии со счетом 4:0. С 21-й минуты гости играли в меньшинстве.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах с февраля 2022-го по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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      Андрей Стрельцов
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