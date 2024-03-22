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08:31, 22 марта 2024Мир

Генассамблея ООН приняла резолюцию о регулировании искусственного интеллекта

ГА ООН приняла первую резолюцию о регулировании искусственного интеллекта

Фото: Mike Segar / Reuters

Генеральная ассамблея (ГА) Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию, направленную на регулирование и обеспечение безопасности сферы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится на сайте всемирной организации.

За принятие документа, представленного США в соавторстве с более чем 100 странами, выступили все 193 государства ГА ООН. Как отмечает ТАСС, это первая резолюция в сфере ИИ.

Как заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, в резолюции «подчеркивается, что никто не должен использовать ИИ, чтобы подрывать мир или подавлять права человека». Документ также призывает мировое сообщество «сосредоточиться на наращивании нашего потенциала и сократить цифровой разрыв в странах и между ними, чтобы все могли пользоваться преимуществами ИИ».

Также, добавила дипломат, резолюция призывает всех создателей технологии «ответственно подходить к разработке и запуску новых возможностей и искоренять проявления предвзятости и дискриминации в системах ИИ».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш включил неконтролируемое развитие искусственного интеллекта в число глобальных угроз.

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      Марина Совина
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