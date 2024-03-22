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09:11, 22 марта 2024Мир

Генпрокурор США ответил на обвинения в обнародовании проблем Байдена с памятью

Генпрокурор США Гарланд: подвергать цензуре отчет о памяти Байдена — абсурд

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд ответил на обвинения в том, что он не стал скрывать или подвергать цензуре отчет специального прокурора Роберта Хера, обнародовавший проблемы с памятью у президента США Джо Байдена. Гарланд назвал подобные требования абсурдом, сообщает Politico.

«Идея о том, что генеральный прокурор отредактирует или подвергнет цензуре доклад с объяснениями специального прокурора о том, почему он принял то или иное решение — это абсурд», — заявил генпрокурор.

Гарланд подчеркнул, что публикация полного отчета о причинах небрежного обращения Байдена с секретной информацией соответствует традиции прозрачности таких отчетов.

Еще до публикации отчета адвокаты американского президента письменно пожаловались генпрокурору на его тон и содержание, однако Гарланд в ответ заявил, что формулировки были подходящими. Он добавил, что не получал прямых указаний о цензурировании отчета или запретов на его обнародование.

В феврале специальный прокурор Роберт Хер представил отчет, в котором назвал проблемы с памятью Байдена причиной ненадлежащего хранения им секретных документов.

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      Елизавета Мытарева
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