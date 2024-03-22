Глава Крыма назвал бешеными собаками совершивших теракт в «Крокус Сити Холле»

Глава Крыма Аксенов назвал бешеными собаками совершивших теракт в «Крокусе»

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале назвал бешеными собаками тех, кто совершил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Те, кто это организовали и совершили, — бешеные собаки. И конец у них может быть только один», — подчеркнул он.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также заявил, что в Крыму в связи с терактом отменены на два дня все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

В ФСБ сообщили, что в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек. Более 100 человек пострадали.

