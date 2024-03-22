Матвиенко обещала помочь семьям погибших и пострадавшим в «Крокусе»

Спикер СФ Матвиенко: государство окажет помощь семьям пострадавших в «Крокусе»

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что государство окажет помощь семьям погибших и пострадавшим при стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле». Она назвала случившееся «страшным, невыносимым горем». Спикер Совфеда подчеркнула, что государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

«Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар. Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание», — заключила она.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.