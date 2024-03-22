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11:23, 22 марта 2024Ценности

Хлои Кардашьян пришла на вечеринку к сестре в обнажающем грудь платье

Фото: The Hollywood Curtain / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян вышла в свет в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

39-летняя знаменитость посетила вечеринку, организованную по случаю запуска бренда коктейлей Sprinter ее сестры Кайли Дженнер. Для мероприятия она выбрала облегающее черное платье из прозрачной ткани, свозь которое просвечивала обнаженная грудь.

Также звезда примерила остроносые лодочки на невысоких каблуках, взяла с собой миниатюрную голубую сумку и выбрала в качестве аксессуаров солнцезащитные очки, браслеты и ожерелье.

В январе Хлои Кардашьян снялась в образе типичной жены мафиози и была обругана в сети. Она позировала в бикини люксового бренда Gucci и серой шубе.

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      Карина Черных
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