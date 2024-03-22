Из соседнего с «Крокусом» здания эвакуировали детей-танцоров

Из «Крокус Экспо» эвакуировали участников чемпионата России по бальным танцам

Участников чемпионата и первенства России по бальным танцам эвакуировали из «Крокус Экспо» — соседнего с «Крокус Сити Холлом» здания, где 22 марта произошел теракт. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

По информации источника, в соревнованиях принимали участие несколько сотен пар детей со всей страны. Их благополучно эвакуировали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене в столице всех массовых мероприятий 23 и 24 марта. Он попросил жителей столицы с пониманием отнестись к этой мере.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы.