Известный комик с ТНТ высказался о запретных темах для юмора

Известный стендап-комик, участник юмористического шоу «Stand Up на ТНТ» Алексей Стахович заявил, что никогда не стал бы шутить на острые темы, с которыми он не сталкивался лично. О запретных темах для юмора он высказался в проекте «Цитаты», видео доступно во «ВКонтакте».

Как счел Стахович, юмористу можно шутить на чувствительные темы, в том числе такие как смерть, война или теракт, если он сталкивался с тем, о чем говорит, и рассказывает о своем опыте. «На любую тему можно шутить, если ты сам имеешь к этому личное отношение», — подчеркнул комик.

В то же время комик Антон Шастун заявил, что, по его мнению, шутить можно на абсолютно любую тему. «Просто для каждой шутки есть свое время и свое место, и все», — рассудил он.

Ранее популярная юмористка и экс-участница КВН Варвара Щербакова рассказала о цензуре в телепроекте. Она заявила, что в КВН заспрещалось шутить на откровенные темы.