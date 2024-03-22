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19:04, 22 марта 2024Мир

Конгресс одобрил проект финансирования правительства США

Палата представителей Конгресса одобрила проект финансирования правительства США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила проект финансирования федерального правительства на сумму 1,2 триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, конгрессмены одобрили законопроект о финансировании работы части ведомств в последний день перед шатдауном. В поддержку закона высказались 286 законодателей, против проголосовали 134. Теперь инициатива отправится на рассмотрение Сената США.

Законопроект предполагает выделение 1,2 триллиона долларов на работу федерального правительства США до конца 2024 финансового года. В проекте также предусмотрено 300 миллионов долларов в рамках помощи Украине и 3,3 миллиарда долларов на поддержку Израиля.

9 марта президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании ведомств США во избежание шатдауна. Документ включает финансирование на сумму более 460 миллиардов долларов на срок до 30 сентября. При этом финансирование шести ведомств, включая Пентагон, должно быть согласовано до 22 марта.

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      Юрий Леонов
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