Среда обитания
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17:59, 22 марта 2024Среда обитания

Жительница Подмосковья обнаружила в своей квартире спящую незнакомку

В Котельниках женщина пробралась в чужую квартиру и заснула на диване

Фото: Gregory Pappas / Unsplash

Жительница подмосковных Котельников не заперла квартиру на ночь, а следующим утром обнаружила на своем диване спящую незнакомку. Об этом пишет журнал «Москвич Mag».

Инцидент произошел в одной из новостроек спального района города. По словам хозяйки жилья, она забыла закрыть дверь на ключ, пока занималась с ребенком. Мотивы и судьба девушки, ворвавшейся в чужое жилище, неизвестны. Также не сообщается, была ли она трезва.

О произошедшем женщина рассказала в чате соседей. Как оказалось, другой жилец комплекса уже сталкивался с девушкой, рвавшейся зайти в чужую квартиру. Тогда гостья находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Мурино Ленинградской области девушка, забыв запереть дверь, застала у себя незнакомца. Визитер сидел в квартире в одних трусах, а хозяйку называл чужим именем. Даже оказавшись за дверью, мужчина не переставал проситься обратно.

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      Виктория Клабукова
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