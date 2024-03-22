Лидеры ЕС разошлись во мнениях о способе финансирования вооружения Украины

Politico: лидеры ЕС не могут договориться о том, как финансировать Украину

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) разошлись во мнениях о способе финансирования вооружения Украины. Об этом сообщает Politico.

«Давайте будем честными: ничего реального по финансированию обороны не решено», — заявил один из европейских чиновников после саммита лидеров в Брюсселе.

Отмечается, что в Брюсселе политики договорились подтолкнуть Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) к более гибкой политике кредитования оборонных компаний, несмотря на то что сейчас это слишком рискованно для банка. Однако не все члены ЕС согласились с предложением финансировать оборону с помощью оборонных облигаций.

Возможность выпуска совместных облигаций ЕС поддерживается Францией, Эстонией, Польшей, но против них решительно выступают «более бережливые страны» — Германия, Нидерланды и Австрия.

Лидеры Евросоюза попросили Европейскую комиссию изучить все варианты мобилизации финансирования и отчитаться к июню. «Дебаты находятся в начале, а не в конце», — констатировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее главы стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали увеличивать расходы на оборону. Отмечается, что ЕИБ предлагает адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности.