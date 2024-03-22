ИИ научился определять ложь

ИИ использовали для выявления лжи ради денежной выгоды

Специалисты Государственного университета Северной Каролины (США) рассказали, что научили модель искусственного интеллекта (ИИ) различать правду и ложь. Исследование опубликовано в журнале Journal of Business & Economic Statistics.

По словам соавтора научной работы Мехмета Джанера, связанные с финансами компании часто использует различные автоматизированные программы. Так, они определяют, какие условия ипотечного кредита выбрать для клиента, или выявляют стоимость страховки. Однако люди, получающие услуги, могу лгать ради денежной выгоды.

Специалисты университета создали новые параметры обучения для ИИ-моделей, которые позволяли делать прогнозы и учитывать экономические стимулы в поведении человека. Зная, какую выгоду ищет конкретный клиент, можно предсказать обстоятельства, при которых он будет говорить неправду.

В тестах ИИ действительно смог выявить ложь среди участников исследования. Однако, по словам Джанера, искусственный интеллект может пропустить так называемую маленькую ложь, когда человек утаивает или приукрашивает какую-либо информацию. В будущем специалисты организации займутся улучшением способа обучения ИИ.

Ранее американские специалисты выяснили, что написанные ИИ научные статьи можно определить по количеству прилагательных. Также оказалось, что авторы статей пользуются ИИ, когда не успевают сдать свою работу точно в срок.