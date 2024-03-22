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14:51, 22 марта 2024Мир

МИД Германии ответил на слова Пескова о состоянии войны

МИД ФРГ принял к сведению слова Пескова о пребывании России в состоянии войны

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Германия приняла к сведению слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о пребывании России в состоянии войны после того, как Запад стал стороной конфликта на Украине. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел ФРГ, его слова передает ТАСС.

«Мы принимаем это к сведению. Россия уже давно ведет войну против Украины», — заявил представитель ведомства.

Дипломат добавил, что оценка Россией военного конфликта «не меняет ужасной реальности на месте».

Ранее Песков заявил, что российская специальная военная операция на Украине изменилась после того, как в конфликт вмешались страны Запада, и теперь Россия находится в состоянии войны.

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      Елизавета Мытарева
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