МИД Германии ответил на слова Пескова о состоянии войны

МИД ФРГ принял к сведению слова Пескова о пребывании России в состоянии войны

Германия приняла к сведению слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о пребывании России в состоянии войны после того, как Запад стал стороной конфликта на Украине. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел ФРГ, его слова передает ТАСС.

«Мы принимаем это к сведению. Россия уже давно ведет войну против Украины», — заявил представитель ведомства.

Дипломат добавил, что оценка Россией военного конфликта «не меняет ужасной реальности на месте».

Ранее Песков заявил, что российская специальная военная операция на Украине изменилась после того, как в конфликт вмешались страны Запада, и теперь Россия находится в состоянии войны.