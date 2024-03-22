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12:46, 22 марта 2024Из жизни

Монахи устроили драку во время ритуала благословения в доме верующих

В Таиланде буддийские монахи устроили драку во время ритуала в доме верующих

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

В Таиланде пара буддийских монахов устроила драку во время ритуала благословения в доме верующей пожилой пары. Об этом сообщает The Thaiger.

Монахов в дом родителей пригласили дети. Священнослужители должны были провести ритуал передачи пуньи — в буддизме считается, что энергию, накопленную от совершения добрых дел, можно передать родственникам, чтобы облегчить их следующие перерождения.

Приглашенные монахи устроили потасовку во время утренней трапезы, на которой присутствовала вся семья. Во время еды один из послушников ударил другого так сильно, что тот уронил плошку с рисом и разбил ее. Подвергшийся нападению монах несколько раз ударил обидчика в ответ.

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Позже выяснилось, что агрессивный послушник решил, что его коллега встал слишком близко к нему, из-за чего и произошла свара. Семья, пригласившая монахов, возмутилась произошедшим, так как церемония должна была пройти в атмосфере почтительности и благочестия.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обиженный прихожанин храма избил статую Будды за неисполненное желание. Мужчина быстро вошел в главный зал храма, снял с себя тапки и ударил ими главную святыню по голове.

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      Никита Савин
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