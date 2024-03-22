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10:16, 22 марта 2024Силовые структуры

Мошенники обманули российского дипломата на 30 миллионов рублей

Мошенники обманули экс-посла России на Мальте Малыгина на 30 миллионов рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Мошенники обманули бывшего посла России на Мальте Владимира Малыгина почти на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Российскому дипломату позвонил некий «менеджер службы текущего банковского надзора» еще 13 марта. Он попросил Малыгина в подробностях рассказать о его банковских счетах и установить специальное приложение. На следующий день мошенник вновь созвонился с экс-послом и попросил его снять деньги с банковского счета и переправить их на якобы «безопасный счет». Малыгин выполнил просьбу и лишился первых двух миллионов рублей. Еще через день он снял деньги с еще одного счета в другом банке.

Позже мошенники попросили дипломата вставить свою сим-карту в телефон супруги. В результате этой операции деньги списали и со счета жены Малыгина — это стоило семье дипломата еще четырех миллионов рублей. Чуть позже мошенники попросили Малыгина передать им наличные средства: деньги нужно было положить в сумку и передать специальному сотруднику. Дипломат передал таким образом 165 тысяч долларов и 25 тысяч евро — в общей сумме более 17 миллионов рублей.

Последние списания со счетов дипломата произошли 19 марта: со счета пропали четыре миллиона рублей. После этого 73-летний Малыгин обратился в полицию.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле прокуратура обвиняет двоих 17-летних подростков в хищении у пожилых людей более 1,8 миллиона рублей. Аферисты изменяли голос, звонили по случайно подобранным номерам и представлялись потерпевшим родственниками или знакомыми.

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      Варвара Кошечкина
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