На тушение пожара в «Крокус Сити Холл» направили два вертолета

Два вертолета Ка-32 направили на тушение пожара в «Крокус Сити Холл»

На тушение пожара в подмосковный «Крокус Сити Холл», где неизвестные устроили стрельбу по посетителям, направили два вертолета Ка-32. Об этом пишет ИА Регнум со ссылкой на источник.

Как отмечает агентство, возгоранию присвоили третий ранг сложности.

Ранее очевидцы описали нападавших как мужчин с черными бородами и в бронежилетах.

Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Очевидцы сообщают, что стрельба велась из автоматов.