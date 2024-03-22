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18:06, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине отказались от выдачи отсрочки священникам и дипсотрудникам

Комитет Рады не поддержал выдачу отсрочки для священников и дипсотрудников

Фото: Loren Elliott / Reuters

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал предоставление отсрочки священникам, дипсотрудникам и представителям ряда государственных ведомств. Об этом сообщила украинская партия «Европейская солидарность» в Telegram.

Право на отсрочку не стали распространять на представителей начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), а также сотрудников Министерства иностранных дел (МИД) и лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Кроме того, на рассмотрении поправок к законопроекту об ужесточении мобилизации комитет отказался от выдачи отсрочки религиозным проповедникам, священнослужителям религиозных организаций, работникам внешкольного образования, творческим работникам, реставраторам, главным хранителям фондов и руководителям национальных учреждений культуры.

При этом комитет поддержал предоставление отсрочки гражданам, имеющим супругу с инвалидностью I, II или ІІІ группы, одного из родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Право на отсрочку сохраняют аспиранты всех форм обучения. Следующее рассмотрение поправок в законопроект в комитете пройдет 25 марта.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Украине необходима новая волна мобилизации, чтобы восполнить существующие потери. «Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы восполнить. А это означает мобилизацию», — отметил он.

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      Алевтина Запольская
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