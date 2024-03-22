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14:38, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на недостаток помощи для выживания страны

Стефанишина: Украина получила только 10% средств, необходимых для выживания
Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: Yves Herman / Reuters

Украина получила только 10 процентов средств, необходимых для выживания страны. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности.

«Я хочу обратить внимание на то, что ситуация уже очень плохая. За прошлые два месяца мы получили только 10 процентов от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства», — заявила политик.

Стефанишина добавила, что Украина не получила военную помощь, которая планировалась в рамках формата «Рамштайн» более чем 50-ю странами. Прогнозы, по ее мнению, «не очень оптимистичные».

Ранее стало известно, что США не предложили Украине никакой конкретной помощи на встрече в формате «Рамштайн». Министр обороны страны Ллойд Остин не смог что-либо предложить, поскольку запрос на чрезвычайную военную помощь на сумму 60 миллиардов долларов блокируется Конгрессом США.

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      Валентин Карант
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