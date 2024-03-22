На Украине пожаловались на недостаток помощи для выживания страны

Стефанишина: Украина получила только 10% средств, необходимых для выживания

Украина получила только 10 процентов средств, необходимых для выживания страны. Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности.

«Я хочу обратить внимание на то, что ситуация уже очень плохая. За прошлые два месяца мы получили только 10 процентов от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства», — заявила политик.

Стефанишина добавила, что Украина не получила военную помощь, которая планировалась в рамках формата «Рамштайн» более чем 50-ю странами. Прогнозы, по ее мнению, «не очень оптимистичные».

Ранее стало известно, что США не предложили Украине никакой конкретной помощи на встрече в формате «Рамштайн». Министр обороны страны Ллойд Остин не смог что-либо предложить, поскольку запрос на чрезвычайную военную помощь на сумму 60 миллиардов долларов блокируется Конгрессом США.