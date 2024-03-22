Силовые структуры
Начало операции по зачистке «Крокус Сити Холла» спецназом показали на видео
Опубликовано видео начала операции по зачистке «Крокус Сити Холла»
Начало операции по зачистке «Крокус Сити Холла» российским спецназом показали на видео. Ролик в пятницу, 22 марта, в своем Telegram-канале публикует издание Mash.
На кадрах видно, как сотрудники спецподразделений в бронежилетах и касках, с огнестрельным оружием проходят мимо врачей и сотрудников экстренных служб в сторону здания «Крокус Сити Холла».
Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв, и начался пожар.