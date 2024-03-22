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20:33, 22 марта 2024Забота о себе

Назван способ избавиться от навязчивых мыслей перед сном

Психолог Грегер: поток мыслей перед сном появляется из-за хронической тревоги

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Навязчивые мысли перед сном являются частым признаком хронического тревожного состояния, считает профессор психологии Джон Грегер. Способы избавиться от вызывающего бессонницу потока мыслей он и его коллега, клинический психолог Мег Эррол, назвали изданию Metro.

Грегер отметил, что люди с хронической тревожностью могут вести нормальную жизнь, оставаться высокофункциональными и даже не замечать постоянного беспокойства. Длительное эмоциональное перенапряжение, по его словам, приводит к тому, что у человека появляются бессонница, раздражительность, усталость, которые в конечном счете вызывают психическое истощение. «Мы можем спать, только когда сильно утомлены и, следовательно, не можем беспокоиться, когда полностью расслаблены. Стресс мешает уснуть, потому что мы слишком возбуждены», — объяснил Грегер.

В свою очередь, клинический психолог Эррол добавила, что организм расценивает тревогу как сигнал об опасности и не дает мозгу уснуть, чтобы тот был готов отреагировать на потенциальную угрозу. По ее словам, этот принцип работает, даже если в реальности никакой угрозы не существует.

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Чтобы избавиться от потока мыслей, которые не дают уснуть, специалисты посоветовали перед сном поговорить с близким человеком или завести дневник. Грегер указал, что важно концентрироваться на хороших событиях. Если ничего положительного в голову не приходит, можно подумать о предыдущем дне, предложил психолог. «Наконец, занимайтесь спортом, по возможности избегайте конфронтационных и вызывающих тревогу ситуаций, не пейте на ночь спиртное и кофеин», — посоветовал Грегер.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов назвал самую полезную позу для сна. По его мнению, спать надо в положении, в котором комфортно. Для большинства людей это поза «эмбриона».

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      Екатерина Улитина
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