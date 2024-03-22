Назван способ избавиться от навязчивых мыслей перед сном
Навязчивые мысли перед сном являются частым признаком хронического тревожного состояния, считает профессор психологии Джон Грегер. Способы избавиться от вызывающего бессонницу потока мыслей он и его коллега, клинический психолог Мег Эррол, назвали изданию Metro.
Грегер отметил, что люди с хронической тревожностью могут вести нормальную жизнь, оставаться высокофункциональными и даже не замечать постоянного беспокойства. Длительное эмоциональное перенапряжение, по его словам, приводит к тому, что у человека появляются бессонница, раздражительность, усталость, которые в конечном счете вызывают психическое истощение. «Мы можем спать, только когда сильно утомлены и, следовательно, не можем беспокоиться, когда полностью расслаблены. Стресс мешает уснуть, потому что мы слишком возбуждены», — объяснил Грегер.
В свою очередь, клинический психолог Эррол добавила, что организм расценивает тревогу как сигнал об опасности и не дает мозгу уснуть, чтобы тот был готов отреагировать на потенциальную угрозу. По ее словам, этот принцип работает, даже если в реальности никакой угрозы не существует.
Чтобы избавиться от потока мыслей, которые не дают уснуть, специалисты посоветовали перед сном поговорить с близким человеком или завести дневник. Грегер указал, что важно концентрироваться на хороших событиях. Если ничего положительного в голову не приходит, можно подумать о предыдущем дне, предложил психолог. «Наконец, занимайтесь спортом, по возможности избегайте конфронтационных и вызывающих тревогу ситуаций, не пейте на ночь спиртное и кофеин», — посоветовал Грегер.
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