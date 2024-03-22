Названы запрещенные для подключения к удлинителю бытовые приборы

«БелНовости»: стиральную машину и холодильник можно включать только в розетку

Ряд бытовых приборов во избежание опасности можно включать только в розетку. Запрещенные для подключения к удлинителю электроприборы назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты рассказали, что стиральную машину нужно включать исключительно в розетку — зачастую производители упоминают об этом в инструкции. Они пояснили, что зачастую в дом покупается слишком «слабый» для техники удлинитель, который не выдерживает нагрузку устройства и, к тому же, в него могут включаться и другие приборы, что перенапрягает сеть и чревато экстренным отключением электропитания. Кроме того, при попадании воды или прикосновении к удлинителю жильцов может ударить током. Помимо этого, шнур, перекинутый к розетке, нередко перетирается и передавливается — за счет этого изоляция повреждается, а провода оголяются, это несет угрозу жизни и здоровью людей.

По аналогичным причинам запрещено подключать к удлинителю холодильники и морозильники. На случай крайней необходимости эксперты призвали использовать сетевые фильтры. Наконец, отдельное подключение требуется для обогревателей и кондиционеров. Эксперты также порекомендовали не подключать через удлинитель плойки, щипцы, фены, утюги, а также микроволновки, мультиварки, тостеры, грильницы, вафельницы и кофеварки.

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