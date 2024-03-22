Предсказана численность населения Новой Москвы к 2040 году

Депразвития новых территорий: население Новой Москвы превысит 2 млн к 2040 году

К 2040 году население Новой Москвы превысит два миллиона человек. Такими прогнозами поделился глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает РИА Новости.

По подсчетам Жидкина, на данный момент численность населения новых районов столицы, присоединенных к ней в рамках масштабной программы расширения, составляет около 750 тысяч жителей. С запуска проекта в Новую Москву переехало более полумиллиона человек.

Ранее столичные жители рассказали, что побудило их переехать в Новую Москву. 37 процентов респондентов назвали главной причиной переезда экологию. 28 процентов опрошенных привлекли выгодные цены на жилье. Смена привычной обстановки вдохновила на переезд 17 процентов участников опроса. Есть и те, кто посчитал, что из новых районов столицы добраться до центра можно быстрее, чем из спальных районов старой Москвы.