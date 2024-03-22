Очевидица теракта в «Крокусе» рассказала о помогавших ее сыну-инвалиду мужчинах

RT: мужчины помогли матери инвалида спустить коляску после теракта в «Крокусе»

Незнакомые мужчины помогли очевидице теракта в «Крокус Сити Холле» спустить коляску ее сына-инвалида по лестнице, об этом женщина рассказала RT.

Мать и сын пришли на концерт, где произошла стрельба, и после атаки спрятались на втором этаже. По ее словам, было очень страшно, террористы не брали заложников, а просто стреляли.

После того как ей помогли спустить коляску, они пошли к метро без верхней одежды, которая осталась в здании.

Ранее правительство России сообщило, что для оказания помощи пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» будут задействованы все ресурсы медорганизаций.

В ФСБ сообщили, что жертвами теракта, по предварительным данным, стали 40 человек, более ста пострадали.