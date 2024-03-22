Правительство задействует все ресурсы медорганизаций после ЧП в «Крокусе»

Кабмин: после ЧП в «Крокусе» задействуют все ресурсы медорганизаций Москвы

Для оказания помощи пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» будут задействованы все ресурсы медорганизаций. Об этом сообщило правительство России, пишет РИА Новости.

Уточняется, что будут привлечены учреждения Москвы, Московской области, а также федеральных центров.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в результате теракта в Красногорске, по предварительным данным, пострадали более 100 человек.

Группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. В столице был введен план «Сирена».