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22:36, 22 марта 2024Россия

Правительство задействует все ресурсы медорганизаций после ЧП в «Крокусе»

Кабмин: после ЧП в «Крокусе» задействуют все ресурсы медорганизаций Москвы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Для оказания помощи пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» будут задействованы все ресурсы медорганизаций. Об этом сообщило правительство России, пишет РИА Новости.

Уточняется, что будут привлечены учреждения Москвы, Московской области, а также федеральных центров.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в результате теракта в Красногорске, по предварительным данным, пострадали более 100 человек.

Группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. В столице был введен план «Сирена».

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      Марина Совина
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