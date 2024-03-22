На продажу квартиры сестер Олсен потребовалось семь лет и 15-миллионная скидка

NYP: пентхаус сестер Олсен продали спустя семь лет со скидкой в $15 млн

Спустя семь лет после выставления на продажу пентхаус сестер Олсен нашел своего покупателя. На бывшую квартиру голливудских звезд в Нью-Йорке сделали 15-миллионную скидку, пишет New York Post (NYP).

С 2017 года цена жилплощади снизилась с 25 до 9,2 миллиона долларов (852 миллиона рублей). Прежние хозяйки пентхауса, Мэри-Кейт и Эшли Олсен, избавились от него в 2010 году, выручив за продажу 7,4 миллиона долларов. За шесть лет владения актрисы так туда и не въехали.

Дом располагается на западе Гринвич-Виллидж. На 532 квадратных метрах разместились две спальни, гостиная с дровяным камином, столовая и кухня. Особое очарование комнатам придают деревянные полы и стеклянный винный шкаф, на который ушла тысяча бутылок. Библиотеку будущим владельцам предлагается переоборудовать в еще одну спальню. Также в квартире оборудован просторный 80-метровый гардероб. Из окон пентхауса открывается живописный вид на океан. Для удобства жильцов прямо в здании открыт тренажерный зал площадью 280 квадратных метров.

Ранее на продажу был выставлен пентхаус Кирстен Данст. Нью-йоркскую квартиру актрисы, прославившейся ролями в лентах «Интервью с вампиром» и «Джуманджи», оценили в 6,95 миллиона долларов (644 миллиона рублей).