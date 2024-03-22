Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:02, 22 марта 2024Среда обитания

На продажу квартиры сестер Олсен потребовалось семь лет и 15-миллионная скидка

NYP: пентхаус сестер Олсен продали спустя семь лет со скидкой в $15 млн

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Спустя семь лет после выставления на продажу пентхаус сестер Олсен нашел своего покупателя. На бывшую квартиру голливудских звезд в Нью-Йорке сделали 15-миллионную скидку, пишет New York Post (NYP).

С 2017 года цена жилплощади снизилась с 25 до 9,2 миллиона долларов (852 миллиона рублей). Прежние хозяйки пентхауса, Мэри-Кейт и Эшли Олсен, избавились от него в 2010 году, выручив за продажу 7,4 миллиона долларов. За шесть лет владения актрисы так туда и не въехали.

Материалы по теме:
«Я и дня не могла прожить без антидепрессантов» Ким Бейсингер — 70. Как она добилась успеха, но чуть не потеряла все?
«Я и дня не могла прожить без антидепрессантов»Ким Бейсингер — 70. Как она добилась успеха, но чуть не потеряла все?
10 декабря 2023
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021

Дом располагается на западе Гринвич-Виллидж. На 532 квадратных метрах разместились две спальни, гостиная с дровяным камином, столовая и кухня. Особое очарование комнатам придают деревянные полы и стеклянный винный шкаф, на который ушла тысяча бутылок. Библиотеку будущим владельцам предлагается переоборудовать в еще одну спальню. Также в квартире оборудован просторный 80-метровый гардероб. Из окон пентхауса открывается живописный вид на океан. Для удобства жильцов прямо в здании открыт тренажерный зал площадью 280 квадратных метров.

Ранее на продажу был выставлен пентхаус Кирстен Данст. Нью-йоркскую квартиру актрисы, прославившейся ролями в лентах «Интервью с вампиром» и «Джуманджи», оценили в 6,95 миллиона долларов (644 миллиона рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина решила ослушаться США и готова продолжить наносить удары по НПЗ России. В Киеве назвали их своей законной целью

      На Украине отказались от выдачи отсрочки священникам и дипсотрудникам

      В Госдуме назвали слухами сообщения о новой волне мобилизации

      На Украине сообщили о частичном запуске ДнепроГЭС после ракетного удара

      Названа причина выступлений Орбакайте в ресторанах США

      Пассажир рейса в Москву пошутил о бомбе и подставил друга

      Пьяный россиянин напугал прохожих купленной для ребенка игрушкой

      Бывшему главе российского города продлили арест

      Жительница Подмосковья обнаружила в своей квартире спящую незнакомку

      Макрон объявил о французском проекте резолюции ООН по Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше