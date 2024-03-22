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23:22, 22 марта 2024Россия

Стало известно о пострадавших детях в «Крокус Сити Холле»

Омбудсмен Ярославская: в числе пострадавших в «Крокус Сити Холле» есть дети

Фото: Валерий Стурит / ТАСС

В числе пострадавших в результате атаки в «Крокус Сити Холле» есть дети, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.

Она не уточнила на данный момент подробности и состояние пострадавших. «Страшная трагедия. Пострадали дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Не может быть никакой пощады террористам, напавшим на мирных людей. Сил и мужества всем нам», — высказалась омбудсмен.

Информацию также подтвердила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова. Она уточнила, что они были в зале.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке и стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек.

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