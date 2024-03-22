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07:15, 22 марта 2024Забота о себе

Оценено влияние порнографии на потенцию

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Из-за чрезмерного увлечения порнографией могут возникнуть трудности с эрекцией, предупредили психотерапевт-сексолог Кэтрин Худ и специалист по мужскому сексуальному здоровью Джанин Дэвид. Их мнение приводит Daily Mirror.

Эксперты считают, что молодые мужчины чаще испытывают трудности с потенцией из-за частого просмотра фильмов для взрослых. По их словам, число таких случаев растет год от года по мере того, как эротический контент становится все более экстремальным. «Порнография показывает опыт, который имеет мало общего с реальной жизнью и который вызывает у молодых людей сомнения относительно их собственных возможностей. Это усиливает беспокойство по поводу секса, и из-за порнографии может быть трудно добиться хорошей эрекции», — считает Худ.

Специалист по мужскому сексуальному здоровью Дэвид тоже отрицательно оценила воздействие регулярного просмотра порно. По ее мнению, чрезмерное увлечение фильмами для взрослых и мастурбацией снижает возбуждение во время настоящего полового акта, делает его менее интересным и захватывающим.

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Кроме того, специалист предупредила, что каждая неудачная попытка заняться сексом повышает уровень тревоги, усиливает раздражение, в том числе и на партнера. Из-за этого в конце концов человек попадает в замкнутый круг тревожности и беспокойства. Если не выбраться из него самостоятельно или с помощью психотерапевта, то, как полагает Дэвид, негативные эмоции начнут распространяться за пределы спальни — на карьеру, учебу, взаимодействие с близкими и друзьями.

Ранее на форуме Reddit мужчины, которые часто смотрят порнографию, рассказали, как фильмы для взрослых повлияли на их картину мира. В частности, для многих навсегда испорченным стало слово «папочка», даже если оно произносится без сексуального контекста.

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      Алиса Дмитриева
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