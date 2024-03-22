Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:01, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Парень узнал факт о собственной бабушке и разорвал отношения с родственниками

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Пользователь Reddit с ником ThrowRAracoons рассказал на портале, как его двоюродный брат по имени Мэтт во время семейного праздника узнал, что бабушка исключила его из наследства. После этого парень разорвал отношения с родственниками.

Герой истории объяснил, что недавно во время семейной встречи они с братьями и сестрами обсуждали наследство, полученное от бабушки — каждому досталось по 45 тысяч долларов. Во время разговора Мэтт понял, что стал единственным внуком, которого бабушка исключила из завещания.

Этот факт удивил рассказчика. «Мэтт с бабушкой были очень близки. Мы думали, что он получит в наследство ее дом, потому что он много помогал бабушке в конце жизни», — написал он. По мнению автора поста, причиной решения бабушки могло быть то, что мать Мэтта была другой расы: при жизни пожилая женщина резко высказывалась на эту тему.

Материалы по теме:
«Мы испытываем грусть и разочарование» Россияне все чаще страдают от депрессии в праздники. Как помочь родным и себе?
«Мы испытываем грусть и разочарование»Россияне все чаще страдают от депрессии в праздники. Как помочь родным и себе?
13 января 2024
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом. Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом.Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
12 октября 2023

В итоге братья Мэтта отдать ему часть денег, полученных от бабушки. Однако парень в резкой форме отказался принимать их, а также разорвал отношения с семьей. Как отметил рассказчик, Мэтт не общается с родственниками уже более полугода. «Знаю, что ему больно, но как мы можем обсудить случившееся с ним? Он мой близкий друг, я просто скучаю по нему», — попросил совета автор публикации.

В комментариях пользователи осудили бабушку Мэтта за то, что она исключила внука из своего завещания. Родственникам они посоветовали написать их брату и заверить его, что он им дорог. Также читатели рекомендовали обратить внимание Мэтта на то, что он по-прежнему является частью семьи.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как пришла на семейный праздник и ненамеренно узнала секрет ее матери. Рассказчица выяснила, что мать дала крупную сумму денег ее младшей сестре на постройку дорогого дома.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Отношения России и Японии дошли до точки невозврата. Какие шаги предпринимает Токио для эскалации напряжения?

      В Дагестане задержали бывшего росгвардейца за ДТП

      В России захотели ужесточить контроль за качеством выпускаемой продукции

      В Китае объяснили неучастие страны в конференциях по Украине

      Россияне бросились скупать жилье в пяти странах

      На Украине упразднят категорию ограниченно годных

      Стало известно о взрывах в Киеве

      В Германии заявили о поддержке чешской инициативы по поставкам боеприпасов

      Стало известно о прибытии в Харьков высокопоставленных офицеров ВСУ

      Генассамблея ООН приняла резолюцию о регулировании искусственного интеллекта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше