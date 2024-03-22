Пензенской картинной галерее передали уникальный экспонат

«МК»: Пензенской галерее передали миниатюру портрета живописца Савицкого

Череповецкий художник Валерий Дворянов передал Пензенской картинной галерее уникальный экспонат. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

Теперь в коллекции музея имеется портрет живописца Константина Савицкого, размер которого составляет 1,5 на 1,5 миллиметра. Отмечается, что Дворянов изготовил данную миниатюру специально для галереи в преддверии Дня работника культуры.

Жители города смогут увидеть экспонат в экспозиции музея в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что во владимирском музее выставили редкую икону XII века «Богоматерь Боголюбская» — ее реставрировали 100 лет. Как рассказали сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника, образ является памятником культуры Древней Руси домонгольского периода, который чудом сохранился до сегодняшних дней.