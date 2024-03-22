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15:59, 22 марта 2024Среда обитания

После ударов по ДнепроГЭС обнаружили масштабную утечку нефтепродуктов

Госэкоинспекция: после ударов по ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов

Фото: Press service of the General Prosecutor's Office of Ukraine / Reuters

После ракетных ударов по Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) в пятницу, 22 марта, произошла крупная утечка нефтепродуктов в реку Днепр. Об этом сообщила Госэкоинспекция Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Помимо попадания нефтепродуктов в воды Днепра, загрязнения обнаружили и в почве неподалеку от предприятия.
«В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксировано засорение почв, утечка нефтепродуктов в водный объект города Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования. Все полученные материалы будут переданы в оперативный штаб при Госэкоинспеции Украины и правоохранителей», — сказано в сообщении украинского ведомства. Более точная информация о масштабе разлива названа не была.

Удары по Днепровской гидроэлектростанции 22 марта были нанесены по гидросооружениям и плотине. В результате ДнепроГЭС была полностью выведена из строя, поскольку получила значительные разрушения.

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      Полина Кислицына
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