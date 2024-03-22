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19:20, 22 марта 2024Из жизни

Пожар в книжном магазине уничтожил все книги за исключением Библии

Metro: жители Гватемалы поверили в чудо из-за уцелевших в пожаре Библий

Фото: Unsplash

Жители города в Гватемале поверили в чудо из-за загадочного пожара в книжном магазине. Об этом сообщает Metro.

Книжный магазин La Milita в городе Чикимула загорелся ранним утром. На место прибыли пожарные, которым удалось потушить огонь и предотвратить распространение пламени на соседние постройки. Как только они закончили тушение и вошли внутрь, то обнаружили, что огонь уничтожил почти все книги за исключением Библий.

«Я был с коллегой-волонтером из Эстансуэлы, и он сказал мне: "Слово Божье обладает невероятной силой, потому что Библии целы. Серьезно. Уцелевшее в огне Священное Писание — невозможно ни объяснить это, ни выразить словами», — сказал один из пожарных. Для местных жителей происшествие стало доказательством божественного покровительства.

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«Слово Божье всегда побеждает и защищает пожарных. Пусть Бог властвует над всем и позволит владельцам книжного магазина оправиться от потерь», — прокомментировал происшествие один из местных жителей.

Ранее сообщалось, что в США четверо врачей из штата Флорида пошли поужинать и случайно спасли пожилого мужчину, у которого случился инфаркт. Одна из медиков заявила, что произошедшее похоже на божественное вмешательство, потому что она с коллегами оказалась именно там, где было нужно.

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      Антонина Черташ
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