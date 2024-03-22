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08:30, 22 марта 2024Забота о себе

Пожилые пары раскрыли способы наслаждаться сексом в зрелом возрасте

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Пожилые пары рассказали, как меняется секс с возрастом, и раскрыли способы наслаждаться им даже после 70 лет. Их цитирует издание Men's Health.

84-летняя Джоан и 69-летний Пол рассказали, что они используют специальные средства для поддержания физиологического возбуждения. Джоан пользуется смазкой и кремом с эстрогеном, а Пол принимает таблетки для усиления эрекции. Однако главным секретом хорошей интимной жизни они назвали взаимопонимание и уважение. «У нас есть такая концепция: не придираться друг к другу. Кричать, осуждать, критиковать, препятствовать — ничего такого у нас нет», — заявила Джоан.

75-летняя Куки и 69-летний Алан признались, что в зрелом возрасте им пришлось заново учиться заниматься сексом, так как организм начал работать по-другому. Куки призналась, что теперь они менее активны в спальне, но это не значит, что они стали получать меньше удовольствия от секса. «Мы все еще смотрим друг на друга и чувствуем покалывание или желание», — отметила она.

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82-летний Стивен считает, что для счастливой сексуальной жизни в зрелом возрасте нужно принять изменения, которые происходят с телом. Он рассказал, что испытывает проблемы с эрекцией с 75 лет и ему пришлось осваивать новые методы получать и доставлять удовольствие. «Давайте наслаждаться тем, чем можем, и радоваться этому», — призвал мужчина.

Стивен добавил, что использует специальные секс-игрушки, которые помогают ему добиваться весьма хорошей эрекции во время полового акта. «Когда у мужчин начинаются проблемы с эрекцией, наступает экзистенциальный кризис, потому что наша сексуальная жизнь связана с самой жизнью. В конце концов нам придется признать тот факт, что мы стареем и меняемся — и ничто уже не будет прежним. Надо пройти через это, чтобы суметь принять то, что осталось», — объяснил он.

Ранее женщины старше 70 лет раскрыли правду о своей интимной жизни. По их словам, вопреки расхожему мнению, пожилые люди не перестают мечтать о любви и думать о сексе.

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      Алиса Дмитриева
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