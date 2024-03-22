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19:51, 22 марта 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии отказалась признавать выборы в России

Премьер Эстонии Каллас отказалась признавать выборы президента в России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что отказывается признавать состоявшиеся в России президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я отказываюсь признавать это выборами. Это была специальная операция по назначению на должность, потому что это не было выборами», — заявила Каллас на саммите ЕС в Брюсселе.

Выборы президента России проходили в течение трех дней — 15,16 и 17 марта. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент страны Владимир Путин, набрав 87,28 процента голосов. Явка на выборах стала рекордной в новейшей истории России — 77,4 процента.

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