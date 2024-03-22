Прокуратура обжаловала административный арест Кологривого

Прокуратура Новосибирской области обжаловала административный арест Кологривого

Прокуратура Новосибирской области обжаловала административный арест российского актера Никиты Кологривого. Артист помещен в изолятор временного содержания на семь суток по делу о мелком хулиганстве, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

«Прокуратура обжаловала арест», — сказано в заявлении.

Ранее в прокуратуре сообщили, что считают наказание лишком мягким.

В ночь с 18 на 19 марта в одном из баров Новосибирска Никита Кологривый напал на сотрудников и пытался склонить к близости официантку. После этого дебошир устроил потасовку, укусил девушку за ногу и начал заламывать ей руки.

Позже Центральный районный суд Новосибирска арестовал Кологривого по делу о мелком хулиганстве на семь суток. Сам же актер заявил, что обжаловать решение не будет. Также стало известно, что прокурор во время судебного заседания в Новосибирске просил арестовать актера на 15 суток за мелкое хулиганство.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске. Он уточнил, что содержится один в ИВС: там тепло и его покормили. Никита Кологривый отметил, будет отбывать положенный срок, если суд приговорит его к аресту.