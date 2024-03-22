Путин выступил с обращением по итогам выборов. О чем заявил президент?

Путин обратился к гражданам и поблагодарил за участие в выборах и доверие

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям по итогам прошедших в стране выборов. Видеозапись опубликовал Кремль в Telegram-канале.

Российский лидер поблагодарил всех, кто принял участие в выборах президента, подчеркнув, что каждый голос россиян на выборах имел огромное значение. По его мнению, прошедшие в стране выборы показали, что Россия является одной большой и дружной семьей.

Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны Владимир Путин президент России

Кроме того, президент также поблагодарил избирателей за доверие и поддержку и указал, что это для него важнее победы на выборах. Политик пообещал использовать все конструктивные предложения кандидатов и заявил, что сделает все, что от него зависит, для оправдания доверия избирателей.

Путин лидировал с результатом 87,28 процента

Выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Явка на них стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44 процента. Всего на выборах проголосовали 87 113 127 человек.

Согласно итоговым данным Центризбиркома, действующий глава государства набрал 87,28 процента голосов. Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ), третье — Владислав Даванков («Новые люди»), четвертое — Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Озвученные данные не отличаются от тех, что приводили в Центризбиркоме после подсчета 100 процентов бюллетеней.

С благополучного относительно 2018 года, когда такой масштабной угрозы не было, как сейчас, выросло число наших избирателей с очень твердой гражданской позицией на 20 миллионов — это небывало Элла Памфилова глава Центральной избирательной комиссии

Памфилова уточнила, что только 459 жалоб о возможных нарушениях на выборах оказались реальными.

Песков подчеркнул нежелание оправдываться перед Западом из-за выборов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет оправдываться в ответ на критику западных стран, связанную с президентскими выборами в России.

Мы специально не приглашали представителей БДИПЧ, ОБСЕ или ПАСЕ, поскольку считаем их попытки вмешательства в наши внутренние дела неприемлемыми Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Также Дмитрий Песков, комментируя предварительные итоги выборов, отметил, что 87 процентов голосов у Путина — беспрецедентный результат.