Россиянка расправилась со своими детьми и попала на принудительное лечение

В Екатеринбурге суд отправил на лечение обвиняемую в убийстве троих детей

Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение местную жительницу, которая расправилась с тремя своими детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Женщину признали виновной по статье 105 УК РФ («Убийство»). Она частично признала вину.

По версии следствия, с 25 по 26 декабря 2022 года обвиняемая, находясь в квартире на улице Бажова, расправилась с тремя детьми 2022, 2012 и 2007 годов рождения.

Ранее в Псковской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, которая подозревается в расправе над тремя своими детьми. Три месяца она жила рядом с их телами.