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10:33, 22 марта 2024Силовые структуры

Российский военный получил пять лет колонии за уклонение от службы

В Абакане осудили на пять лет военного за уклонение от службы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Анатолия Перма за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 18 мая 2023 года военный не вернулся на службу из отпуска. Однако 1 августа он добровольно пришел в военный комиссариат.

Перм будет отбывать наказание в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в силу.

Ранее стало известно, что Тульский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего по контракту по фамилии Дегтярев, обвиняемого в самовольном оставлении части и попытке торговать наркотиками.

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      Екатерина Кашурникова
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