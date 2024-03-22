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12:32, 22 марта 2024Наука и техника

«Ростех» объяснил массовое производство ФАБ-3000

«Ростех»: расконсервация мощностей привела к массовому производству ФАБ-3000

Фото: РИА Новости

К массовому производству авиационных бомб ФАБ-3000 привела расконсервация мощностей. Таким образом госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале объяснила причину массового выпуска трехтонных боезарядов.

«Достичь таких результатов удалось благодаря расконсервации мощностей, техническому перевооружению и модернизации производственных линий изготовления артиллерийских и авиационных средств поражения с использованием современного высокотехнологичного оборудования», — заявили в госкорпорации.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что предприятие в Нижегородской области, выпускающее авиационные средства поражения, вдвое нарастило выпуск бомб ФАБ-1500 и начало массовое производство ФАБ-3000.

Тогда же военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ФАБ-3000 способна стать концом пехоты Вооруженных сил Украины.

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      Иван Потапов
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