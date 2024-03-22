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11:40, 22 марта 2024Культура

Школьная учительница Кологривого заступилась за скандально известного актера

Школьная учительница Кологривого назвала актера «открытым, как огонь»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Бывшая школьная учительница актера Никиты Кологривого Ирина Яровицына заступилась за скандально известную кинозвезду. Ее слова приводит KP.RU.

«Никита по своей натуре человек очень эмоциональный, экспрессивный, открытый, как огонь. Если бы он таким не был, то не был бы артистом и актером. Талантливые люди не могут быть обычными», — заявила педагог.

Яровицына назвала звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» отзывчивым и благодарным человеком. Она рассказала, что актер до сих пор звонит ей и поздравляет со всеми праздниками. «Когда в школе была встреча несколько дней назад, он сфотографировался с каждым учеником, который пришел, и даже не обращал внимания на то, что опаздывал в другое место», — вспомнила учительница.

Ранее педагог Кологривого, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев отреагировал на дебош артиста в баре Новосибирска. Он назвал актера большим ребенком.

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      Мария Рюрикова
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